Finisce vittima di uno scippo mentre si trova tra Via Bosco di Capodimonte e Miano. Un poliziotto in borghese lo insegue a piedi fino a corso di Saovia e lo blocca chiamando i rinforzi.

E’ quanto successo ieri pomeriggio, intorno alle 16. Una turista romana, in visita a Napoli insieme al marito, è stata presa di mira da un uomo che si è avvicinato e la ha strappato la borsa scappando via con il bottino.

Mentre si consumava lo scippo, un poliziotto in borghese del commissariato Dante che si trovava nella propria automobile e stava facendo ritorno a casa, passando quasi di fronte alla turista, ha intimato l’alt al malvivente ed è sceso dalla vettura per inseguirlo nonostante fosse fuori servizio. Lo scippatore non ha rinunciato alla fuga e neanche al bottino che continuava a tenere stretto tra le mani, nonostante i ripetuti ‘alt polizia’. È scattato un vero e proprio inseguimento.

Ladro e poliziotto al seguito hanno percorso tutti i gradini di Capodimonte fino a corso Amedeo di Savoia dove l’agente è riuscito a bloccare lo scippatore, arrestandolo e chiamando in rinforzo altre volanti della Polizia. La borsetta, con l’intero contenuto all’interno e tutti gli effetti personali, è stata riconsegnata alla turista romana che, risollevata, non ha rinunciato a visitare il Bosco di Capodimonte, proseguendo la sua giornata di vacanza.

