La Polizia di Stato ha denunciato un 17enne di origini albanesi per il reato di possesso di strumenti di effrazione.

Aosta – Il giovane è stato controllato dagli Agenti della Volante nella nottata di ieri mentre si aggirava in un comune della plaine unitamente ad altro minore a bordo di due biciclette di cui non sapevano al momento spiegare la provenienza. All’interno dello zaino è stato rinvenuto un kit completo per la forzatura di serramenti e furti in alloggio: pinze e strumenti multiuso, punteruolo di grandi dimensioni, torcia elettrica, guanti in gomma e diversi metri di corda.

I ragazzi, di cui uno già con svariati precedenti per furto e ricettazione, sono stati quindi affidati ai familiari; le due biciclette sono state trattenute in attesa dell’accertamento della proprietà delle stesse.