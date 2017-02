Incontro a Monaco tra il vicepresidente americano e la cancelliera tedesca nell’ambito della conferenza di sicurezza.

Trump – ha detto Pence – si aspetta che gli alleati rispettino i loro impegni’, ricordando che solo quattro paesi Nato rispettano l’obbligo di investire il 2% in difesa. “Questo è il momento di fare di più” ha aggiunto. “Abbiamo valori comuni e abbiamo vittime comuni. Insieme a voi lavoriamo da generazioni per difendere la democrazia. I vostri problemi sono i nostri. Il vostro successo è il nostro. Posso assicurarvi – ha chiarito – che gli Usa sostengono ancora la Nato”.

Da parte sua, Merkel ha assicurato tutti gli sforzi per rispettare gli impegni della Germania. “È nell’interesse europeo, tedesco – ha sottolineato la cancelliera – ma anche nell’interesse americano. La Germania – ha ricordato – si è obbligata nel 2014, come altri Paesei, ad aumentare al 2% la spesa per la difesa entro dieci anni. Negli ultimi 25 anni – ha poi detto Merkel – non abbiamo ancora trovato un rapporto sostenibile con la Russia. Ma noi non smetteremo di cercare di avere un buon rapporto con la Russia. Anche in tempi difficili. La lotta al terrorismo internazionale è un fronte comune e sono assolutamente convinta che valga la pena lottare per le strutture multilaterali. Bisogna rafforzare l’Ue, la Nato, l’Onu e anche strutture come il G20″, ha aggiunto.

Rispondendo a una domanda sul surplus commerciale della Germania, la cancelliera ha sottolineato che la Banca centrale europea fa una politica monetaria che “non si orienta sulla Germania, ma su un arco di Paesi che vanno dal Portogallo alla Slovacchia: “Ho zero influenza sulla Bce, perché la Bce è indipendente”.

Mogherini,Ue forte e irrinunciabile,partner affidabile – “Voglio sorprendervi, siete abituati a collegare l’Unione europea con la parola crisi. Invece io voglio parlare di un’Unione europea orgogliosa. L’Unione europea è in buone condizioni. È molto più forte e irrinunciabile di quanto sia chiaro a se stessa”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per l’Unione europea Federica Mogherini a Monaco. “L’Ue è un partner affidabile e prevedibile”, ha aggiunto.

