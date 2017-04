Il cantante emiliano racconta il rapporto con la sua piccola, nata sei anni fa. E il legame ventennale con la moglie Patrizia: “Quando è nata la bambina c’è stato un momento di lontananza, poi tutto è rientrato”

Rocker sul palco, papà tenero in famiglia. Quando non è impegnato nelle tournée in giro per l’Italia, Nek (Filippo Neviani), 45 anni, corre tra le braccia della figlia Beatrice. “Il vero rock’ n’ roll è diventare genitori”, spiega il cantante emiliano. Un rapporto simbiotico, il loro.

“Quando siamo insieme, è la mia guardia del corpo”, spiega a Grazia l’ex coach di “Amici”, oggi in concerto con l’Unici tour. La sua principessa, 6 anni, stravede per il papà. “Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo. Se i fan chiedono troppe foto, dice: “Basta, il papà è mio”. E tutti rimangono spiazzati”.

L’altra donna della vita di Nek è la mamma della sua bimba, la moglie Patrizia Vacondio, a cui è legato da vent’anni. “Lei è più brava – confida- E meno ansiosa. Quando mia figlia corre, le dico: “Vai piano che ti fai male”. “Falla vivere, questa bambina”, risponde Patrizia”. Un siparietto insolito: in genere, la prudenza è femmina. “Lo so: i figli devono picchiare la testa, non avere barriere di protezione – prosegue Filippo – Ma io sono fatto così: prima di andare a dormire vado in camera sua a controllare se è tranquilla”.

Un idillio familiare, il suo, costruito con pazienza e dedizione. “Quando è nata mia figlia c’è stato un momento di lontananza – dice a proposito della compagna – poi tutto è rientrato”. “Ho capito che un rapporto non è in pericolo quando non si aspetta troppo a chiedere scusa. È un gesto che rende liberi, anche nei rapporti con i figli, i genitori, gli amici. Ma il nemico è l’orgoglio”.

“La vita dei figli è plasmata dai nostri insegnamenti – aggiunge – Se non ricevono attenzioni, avranno poche sicurezze. Ho imparato a dire a Beatrice: “Ti voglio bene”.

