“Allah akbar”, terrore nella discoteca: l’assalto con coltelli e spranghe

Paura terrorismo fuori da un locale di Firenze. L’aggressione armati di coltello e spranga. “Urlavano Allah akbar”. Fermati dagli addetti alla sicurezza

Attimi di terrore a Firenze, in un locale di via Sassetti. Due stranieri hanno seminato il panico fuori da una discoteca del capoluogo toscano, facendo calare per qualche momento un velo di terrore sulla città.

Che ha assaggiato la paura di un attentato terroristico.

“Uno di loro mi ha puntato il coltello contro la gola, l’ho schivato per poco – ha raccontato alla Nazione uno degli addetti al controllo Secur&Secur – Subito dopo, sempre con l’arma, mi ha strappato la giacca e il pantalone. Urlava in arabo, non sono riuscito a capire cosa dicesse. Il suo amico, invece, aveva una spranga. Sono stati momenti terribili, le persone che in quel momento erano all’uscita del locale scappavano, chi a destra, chi a sinistra”.