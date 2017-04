Latina, donna simula una gravidanza e compra una neonata: la polizia arresta tre persone

Tre persone sono state arrestate questa mattina all’alba dalla polizia a Latina per la compravendita di un neonato. Il blitz è scattato dopo un mese di indagini partite dopo la segnalazione di un ufficiale di stato civile del Comune di Latina.

L’inchiesta degli investigatori della questura pontina, guidata da Giuseppe De Matteis, ha consentito di ricostruire una storia orribile. Le tre persone sono accusate di alterazione dello stato civile di un neonato. Una donna del capoluogo pontino ha acquistato un neonato simulando una gravidanza ed è finita in manette con altre due persone.

Il funzionario del Comune di Latina si è insospettito dopo aver dato informazioni a una donna che si era presentata nel suo ufficio chiedendo come registrare il nascituro della figlia dopo un parto in casa.

Non vedendola tornare come previsto per la registrazione ha contattato la donna per sapere cosa fosse accaduto ma ha ricevuto risposte evasive e contraddittorie. Temendo il peggio il funzionario ha informato l’autorità giudiziaria. Così la Procura di Latina ha aperto un’inchiesta e il pm Gregorio Capasso ha delegato la squadra mobile della Questura di Latina per le indagini ed è emersa una storia raccapricciante.