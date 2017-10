È una bimba down che la mamma ha scelto di lasciare in ospedale. Un parto anonimo: il neonato resta, lei scompare nel nulla prima di averlo riconosciuto, nessuna traccia anche del papà. Il caso finisce sulla scrivania dei giudici del tribunale dei minori di Napoli che avviano subito le procedure per l’adozione. Sette le famiglie in lista d’attesa contattate dal tribunale e sette i «no» incassati in poco tempo.

La neonata è affetta dalla sindrome di Down e nessuno se la sente di prenderla con sé. Fino a quando, scorrendo quella lunga lista di aspiranti mamme e papà con tanta voglia di crescere un bimbo bello e sano, non spunta il nome di un single che già da qualche tempo aveva inoltrato la sua richiesta di accudire un piccolo disabile senza porre alcuna condizione. Ma si tratta di un single e il suo status non lo renderebbe idoneo a ricoprire il ruolo di papà.