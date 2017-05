L’incubo di ogni genitore è quello di commettere una leggerezza e lasciare che il bambino soffochi per un rigurgito o nel lettino.

Ci sono delle buone regole da seguire in caso di soffocamento per rigurgito (evenienza molto frequente per i neonati dopo una poppata) che vengono insegnate nei corsi preparatori, ma la pratica spesso e volentieri è più complicata della teoria e si rischia che il panico sovrasti la mente di un genitore mettendo a rischio la vita del piccolo.

Questo, in pratica, è ciò che è successo ad una giovane madre di Treviso: ieri sera dopo l’ultima poppata si è resa conto che la sua bambina stava soffocando a causa di blocco respiratorio generato da un eccesso di latte. Colta dal panico ha chiamato il marito per avere un aiuto e questo come prima cosa ha chiamato gli operatori della Suem.

Presto l’uomo si è reso conto che, per quanto potessero fare in fretta, gli operatori sarebbero arrivati troppo tardi, quindi ha richiamato al pronto soccorso e si è fatto dare istruzioni per eseguire la manovra di Heimlich da solo (una variante di quella utilizzata per gli adulti che comporta una compressione del torace che sarebbe fatale per un neonato).

Così il padre ha preso in braccio la bambina, l’ha messa testa sotto e con delicata decisione ha cominciato a colpire ripetutamente il dorso della figlia finché questa non ha rigurgitato ed è esplosa in un pianto liberatorio che ha sollevato i genitori e gli operatori della suem dall’altra parte del telefono.

F. S. – direttanews