Inimmaginabile il dolore provato da una coppia australiana, che ha conosciuto, e contemporaneamente salutato per sempre, il figlio appena nato. Nel momento in cui il papà chiude gli occhi e sfiora il naso del neonato per la prima volta, si sta anche preparando al momento in cui dovrà seppellirlo. La tragedia è avvenuta nel 2014 in Queensland, Australia, a Marty Tonkin e la moglie Simone. E’ partita un’inchiesta per scoprire cosa sia andato storto e per capire se la morte del neonato sarebbe potuta essere evitata. La famiglia vuole aumentare la consapevolezza della Ryan’s Rule (letteralmente, la regola di Ryan) che permette ai pazienti o ai loro familiari di chiedere un secondo parere in caso fossero preoccupati.

Il piccolo Nixon Tonkin è morto 30 minuti dopo essere nato, a causa di un problematico parto cesareo in cui la sua testa è rimasta incastrata nel canale uterino della madre. Un’infermiera ha tentato di liberarlo premendo le sue dita sulla testa di Nixon, causando delle gravi fratture al cranio. Questa nascita traumatica ha causato al neonato lesioni cerebrali, gonfiori e un’emorragia che non gli avrebbero mai permesso di respirare autonomamente. La mamma Simone soffre di disturbo post traumatico da stress da quella notte e la sua vita è segnata da depressione e ansia. Un’amica dei due ha raccontato la tragica storia sui social media per raccogliere fondi per la famiglia.

“Marty lavora senza sosta nell’azienda di famiglia, supporta Simone, è un papà meraviglioso e un fantastico amico”, scrive l’amica, Simone Valentine. L’amica di Marty spera di riuscire a raccogliere 15000 euro per permettere alla famiglia di rilassarsi un pò in seguito ai traumi causati dalla morte di Nixon e l’inchiesta sul caso. Chiede alle persone di donare qualcosa perchè spera “che si possano rilassare un pò, così che la vita risulti meno stressante, per poter spendere più tempo insieme come coppia e come famiglia, per poter pianificare il futuro, per andare in vacanza, per andare in terapia, per stare una settimana a letto, o qualsiasi altra cosa, ma senza doversi preoccupare dei soldi”

