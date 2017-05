Mentre il pilota versa sempre in gravi condizioni, le immagini di un impianto di videosorveglianza di una casa chiarirebbero la dinamica: secondo indiscrezioni, riportate da riminitoday.it, lo statunitense, in bici, avrebbe tirato dritto all’incrocio

Mentre sono sempre disperate le condizioni di Nicky Hayden, ricoverato da mercoledì 17 maggio nella Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato travolto mentre si allenava in bicicletta lungo la strada Riccione-Tavoleto, emergono dettagli importanti sulla dinamica dell’incidente grazie a un video. Il filmato – secondo quando riferisce Corriere Romagna – proviene da un impianto di videosorveglianza di una casa a poca distanza dall’incrocio tra via Ca Raffaelli e via Tavoleto, il luogo dell’incidente. Immagini acquisite dagli agenti della polizia Municipale di Riccione e che non lascerebbero dubbi su quanto sia accaduto: secondo le indiscrezioni si vedrebbe Hayden tirare dritto all’incrocio senza fermarsi mentre, dalla sua sinistra, stava arrivando la Peugeot guidata dal 30enne di San Giovanni in Marignano. Lo stesso filmato dovrà essere analizzato dagli inquirenti per capire se l’auto che ha investito Hayden rispettasse o meno i limiti di velocità. Al vaglio anche l’ipotesi che il 36enne pilota americano potesse essere distratto dalla musica dell’iPod ritrovato sul luogo del sinistro durante i rilievi di rito.

FAMILIARI — Al fianco del pilota, sempre in prognosi riservata e tenuto in vita dalle macchine, ci sono sempre il fratello Tommy e la mamma Rose, arrivati dagli Stati Uniti, la fidanzata Jackie e membri del team Red Bull Honda di Superbike per cui il pilota statunitense corre. I familiari hanno tenuto a ringraziare tutti quelli che hanno manifestato loro vicinanza e affetto. Fra i tanti anche Kevin Schwantz: l’ex fuoriclasse texano, grande amico del connazionale, è andato in visita in ospedale e si è intrattenuto coi familiari dell’iridato MotoGP 2006 portando la sua solidarietà.