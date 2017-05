Nicky Hayden resta in condizioni estremamente critiche e, le prossime ore, saranno fondamentali per capire come si potrà evolvere la situazione. dall’ospedale “Bufalini” di Cesena è previsto un nuovo aggiornamento intorno alle 12.30 di giovedì“

Nicky Hayden ha superato la notte, in quella che è la sua gara più difficile, ma restano molto serie le sue condizioni. Il pilota americano investito a Misano Adriatico mentre pedalava sulla sua bicicletta. Il bollettino medico, diffuso giovedì mattina dall’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è ricoverato, parla di una emorragia cerebrale, oltre a un politrauma al cranio al torace e al bacino, che vede i medici mantere riservata la prognosi.

Il quadro clinico sostanzialmente è rimasto invariato nella notte con il personale del reparto di Rianimazione che si sta prodigando per salvare la vita al 36enne campione del mondo.

Per Nicky le condizioni restano estremamente critiche e, le prossime ore, saranno fondamentali per capire come si potrà evolvere la situazione. Dal nosocomio cesenate è previsto un nuovo aggiornamento nelle prossime ore

