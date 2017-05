Nicky Hayden e Jackie Marin, un anno fa la proposta di matrimonio

Il pilota era legato alla fidanzata dal 2012. Ieri la tragica notizia della morte

“A nome di tutta la famiglia Hayden e della fidanzata di Nicky, Jackie vorrei ringraziare tutti per i loro messaggi di sostegno”. Parla per tutti Tommy, il fratello di Nicky Hayden. Anche per Jaqueline, la donna che, dal 2012, era a fianco del pilota scomparso ieri e che, proprio un anno fa, a maggio, riceveva la proposta di matrimonio.

Quella di Nicky e Jackie è una storia d’amore spezzata. Inseparabili dal 2012, lui, lo scorso anno, si era inginocchiato di fronte a lei su una gondola, durante una vacanza a Venezia e le aveva chiesto la mano. Lei, senza un attimo di esitazione, aveva detto sì. Poi, cinque giorni fa, il terribile incidente, arrivato mentre la coppia era in viaggio in Italia, a Cesena: una precedenza mancata – pare – e la bici del campione si è scontrata contro un’automobile. Cinque giorni di coma, l’agonia, poi il decesso.