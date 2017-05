La morte di Nicky Hayden ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo dello sport, ma soprattutto tra amici e parenti. Il dolore è stato condiviso sui social, con la trasmissione dei funerali in diretta su Facebook e la scelta di condividere le ultime epistole al familiare scomparso.

Dopo la lettera della sorella Kathleen è la fidanzata Jacqueline Marin a scrivere su Instagram l’ultimo accorato addio all’amato. “Sogno il tuo sorriso. Non solo quando dormo, anche in ogni momento che sono sveglia – . La mattina del 17 maggio è stato uno dei giorni più speciali per me che io possa ricordare. L’uomo lassù deve aver guardato con attenzione come tu hai passato le tue ultime ore con me perché hai dato il meglio, mostrandomi quanto mi amassi”.