La famiglia del pilota ha voluto condividere i funerali che si terranno a Owensboro con i fan del 36enne tragicamente scomparso in seguito a un drammatico incidente stradale a Misano Adriatico

E’ stata fissata per lunedì 29 maggio, a Owensboro in Kentucky, la cerimonia funebre di Nicky Hayden, il pilota americano 36enne tragicamente scomparso in seguito a un drammatico incidente stradale a Misano Adriatico.

I famigliari di Kentucky Kid, come era soprannominato nel mondo delle due ruote, dopo aver acconsentito all’espianto degli organi, avvenuto al “Bufalini” di Cesena dopo la morte cerebrale dichiarata dai medici lo scorso 22 maggio, hanno deciso di trasmettere in streaming il servizio funebre.

Una scelta per permettere ai tanti fans di Nicky sparsi in tutto il mondo di poter dare l’ultimo addio a uno dei piloti più amati del circus. Secondo quanto diffuso dai parenti di Hayden, la cerimonia è fissata per mezzogiorno (ora degli Stati Uniti centrali), quando in Italia saranno le 18.

Sarà possibile seguire lo streaming del servizio funebre sulla pagina Facebook ufficiale di Nicky.

today