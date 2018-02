Trovato morto sul Doss Trento. Nicola Demattè, scomparso 8 giorni fa

Abbiamo trattato diverse volte, noi di sostenitori, la scomparsa di Matteo.

Avremmo voluto, prima o poi, informare tutti della notizia del ritrovamento del ragazzo sano e salvo.

Purtroppo però, alla fine la notizia peggiore è arrivata:

Matteo È stato trovato morto nel tardo pomeriggio sul Doss Trento.

Inizialmente, i media locali non si erano spinti troppo oltre, parlando del “corpo di un giovane”. In serata si è appresa la notizia dell’identificazione del cadavere.

Si tratta di Nicola Demattè, 19enne scomparso dal 29 gennaio. Sul posto sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine che stanno lavorando per stabilire le cause del decesso.

Nicola era sparito otto giorni fa dal quartiere da Trento.

Famiglia e amici avevano diramato una serie di appelli attraverso i social network e la Procura aveva aperto nei giorni scorsi un fascicolo, proprio per riuscire a effettuare accertamenti e controlli approfonditi.

Le ricerche si erano spinte fino al veronese

A riportare la notizia è il quotidiano “L’Adige”

Seguiranno aggiornamenti