E già passato un anno da quel maledetto 27 settembre, quando sulla A4 Torino – Milano, tra i Caselli di Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano, perse la vita il giovanissimo agente Nicola Scafidi. 27 anni, originario di Palermo ma in servizio alla Polizia Stradale di Novara, venne travolto durante un soccorso ad un mezzo in panne, assieme al collega.

Nicola morì sul colpo, il collega fu ricoverato in gravi condizioni.

Nell’impatto perse la vita anche il conducente del furgone investitore.

Commozione per il ricordo di Nicola durante la Festa della Polizia, il 10 Aprile scorso