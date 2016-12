I miliziani di Boko Haram sono stati cacciati ieri dall’ultimo accampamento della loro roccaforte nella foresta di Sambisa dall’esercito nigeriano. Lo ha annunciato il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, in una nota citata dalla Bbc. “I terroristi sono in fuga e non hanno più un posto dove andare”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Le forze nigeriane sono state impegnate nelle ultime settimane in una massiccia offensiva contro il gruppo jihadista nella foresta nello Stato nordorientale di Borno.

Roma, 25 dicembre 2016