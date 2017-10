Chinatown, farmacisti abusivi: sequestrati 183mila prodotti

Polizia locale in azione a Chibatown: sequestrati 183 mila prodotti, inclusi farmaci e integratori alimentari, in un negozio di via Paolo Sarpi. Inoltre, tre persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione di farmacista e per importazione illegale di prodotti farmacologici e sono stati multati per 20 mila euro. Il titolare del negozio, che aveva finto di essere solo un collaboratore sostenendo che i proprietari erano in Cina, è stato denunciato anche per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti della polizia locale sono entrati nel negozio, una sorta di erboristeria, in abiti civili e durante il controllo hanno trovato 138mila integratori alimentari sui quali non erano indicate le caratteristiche, gli ingredienti, le avvertenze sull’utilizzo;