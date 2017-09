Sono giunti poco fa i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Noemi Durini, l’adolescente salentina uccisa dal fidanzato reo confesso.

Sono giunti poco fa i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Noemi Durini, l’adolescente salentina uccisa dal fidanzato reo confesso. Ancora pochi sono gli elementi certi per stabilire le cause della morte della sedicenne. In ogni caso, sembra che alcune lesioni presenti tra il collo e la testa della giovane destino “forti sospetti” tra i medici legali. In più occasioni, Lucio, il fidanzato di Noemi Durini, ha spiegato di aver ucciso la ragazza con una coltellata al collo, spiegando però agli inquirenti di aver agito di fronte al proposito della giovane di uccidere i genitori di lui.

Una delle certezze è che comunque il delitto sia avvenuto il giorno stesso della scomparsa della ragazza. Poco fa, il medico legale ha risposto alle domande dei cronisti, spiegando che al momento è difficile fare delle ipotesi certe perché il cadavere di Noemi Durini “era in avanzato stato di decomposizione, pieno di vermi”. Poi ha chiarito: “Al momento siamo in una fase di stallo, ogni ipotesi è aperta”.