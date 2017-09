Noemi Durini scomparsa: si indaga per sequestro di persona

Noemi Durini è scomparsa da Specchia, in provincia di Lecce. Di lei, studentessa di 17 anni, non si hanno notizie da domenica 3 settembre. La magistratura salentina indaga per sequestro di persona. Sono due i fascicoli aperti sul caso: uno dalla Procura ordinaria, l’altro dalla Procura presso il Tribunale per i minori. La ragazza si è allontanata di casa all’alba senza portare con sé telefono cellulare e soldi. L’ultima persona ad averla vista è il fidanzato 17enne.

A denunciare la scomparsa è stata la madre della ragazza due giorni dopo, martedì 5 settembre. Un’attesa giustificata dalla speranza che la 17enne tornasse spontaneamente a casa, e che si trattasse solo di una fuga momentanea. Così invece non è stato, e quelle 48 ore sono volate via cariche di silenzi e attese vane.

Noemi Durini scomparsa: le ricerche

Come riferisce LeccePrima, in queste ore si analizza ogni traccia, si valuta ogni ipotesi, si scava nella vita e nei rapporti e si cerca dappertutto. Oltre al team di investigatori composto dai carabinieri della compagnia di Tricase e della stazione di Specchia, al lavoro ci sono anche gli esperti della Saf (la squadra del soccorso speleo/alpino/fluviale) e le unità cinofile sempre dei vigili del fuoco. Squadre di specialisti utili per le ricerche lungo il litorale roccioso della costa meridionale della penisola salentina e per scandagliare, purtroppo, anche i tanti pozzi presenti nella zona.