Noemi Durini, la 16enne del Sud Salento scomparsa da casa dieci giorni fa è stata uccisa dal suo fidanzato. Lo ha confessato lui e dopo ha ha condotto gli inquirenti nel luogo in cui aveva sotterrato e nascosto il suo corpo della ragazza.

Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e insieme a lui dovrà rispondere delle medesime accuse anche suo padre. L’uomo, che potrebbe aver avuto un ruolo attivo quanto meno nell’occultamento del cadavere, si era reso protagonista di un fatto gravissimo emerso solo ora.

Nei giorni in cui si cercava disperatamente la ragazza l’uomo la definiva così su Facebook: “Un cancro”. Un commento che non è sfuggito a chi conosceva entrambe le famiglie e sapeva che i genitori di lui detestavano Noemi e non facevano nulla per nasconderlo. “Noemi ai genitori del fidanzato non piaceva perché la consideravano ‘libertina’.. e suo figlio, invece, che è un assassino?” si chiede una donna che conosceva la situazione.