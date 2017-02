“Questo non è amore”, la campagna della polizia contro la violenza sulle donne

„Nel giorno di San Valentino, in cui tutto il mondo celebra l’amore, la polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con “…questo non è amore”, una campagna informativa volta a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere.

Sono ancora troppi, infatti, i casi “sommersi”. Quelli, cioè, in cui l’insieme delle azioni messe in atto da parte di un partner – compagno, marito o fidanzato che sia – non vengono giustamente valutate dalle donne che, spesso, leggono in tutto ciò l’espressione di un amore appassionato congiunto a una forte personalità. La denuncia o anche il semplice rivolgersi a un’associazione antiviolenza potrebbero rappresentare il primo baluardo di difesa per se e per i figli, un valido strumento per evitare che il tutto possa sfociare in tragedia.

Ogni tre giorni e mezzo avviene in media l’omicidio di una donna in ambito familiare o comunque affettivo, mentre ogni giorno, sempre ai danni di donne, si registrano 23 atti persecutori, 28 maltrattamenti, 16 episodi di percosse, 9 di violenze sessuali.

VIDEO NELLA PROSSIMA PAGINA