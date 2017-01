MOTTA DI LIVENZA – Chiude le serrande dopo ben 27 anni: Danilo e Maria Bragato, titolari della macelleria Bragato di piazzale Madonna, hanno chiuso definitivamente l’attività. E in piazzale Madonna non ci sarà più la macelleria proprio di fronte alla basilica, visto che il negozio, in questi giorni oggetto di rinnovo integrale, con tutta probabilità cambierà utilizzo. Volto notissimo in paese, Danilo è uno degli organizzatori del moto incontro dedicato all’Harley Davidson. «Io in questa macelleria fin da giovanissimo ho fatto il garzone, per poi lavorare come stagionale in diverse macellerie a Bibione e Jesolo; ho lavorato per quattro anni anche a Cortina. Poi, quando è arrivata l’occasione a fine anni ’80, ho iniziato la mia attività a Motta». Ma oggi il servizio non ci sarà più: Bragato ha anche sondato il terreno per capire se qualcuno avesse voluto proseguire, essendo disponibili e funzionanti tutte le strutture. Si tratta evidentemente di un’attività artigianale che richiede parecchia specializzazione e soprattutto esperienza e passione…

