Il vostro frigorifero è acceso? Evitate di usarlo per conservarci il pane.

Se avete intenzione di mantenere il pane fresco più a e più a lungo, avvolgerlo in plastica e conservarlo nel frigorifero è la cosa peggiore che si possa fare.

Può sembrare contro intuitivo visto che i frigoriferi sono stati inventati per conservare i cibi più a lungo e in un ambiente fresco. Quindi, per capire il perché, Serious Eats, un sito che offre consigli sul cibo, ha dimostrato attraverso una ricerca scientifica che quando il pane viene congelato i suoi amidi cambiano combinazione per poi modificarsi nuovamente quando il pane viene scaldato. Così facendo il pane diventerà duro e insipido.

Quindi, mettere il pane in frigorifero non è di certo un aiuto per conservarlo più a lungo.

Che cosa si può fare per conservare più a lungo il pane?

David Norman, titolare di Easy Tiger, un famoso panificio e birreria di Austin, consiglia di comprare un pane intero e non quello già tagliato perché ha una minore conservazione. Se avete intenzione di comprare del pane fresco contate di mangiarlo nei due giorni successivi, conservando la parte tagliata, dove c’è la mollica, verso il basso.

Nel caso in cui abbiate comprato una quantità eccessiva di pane, il modo migliore per rallentare il processo di ricristallizzazione è di tenerlo nel congelatore. Basterà conservare il pane in un sacchetto ermetico chiuso e poi metterlo a congelare.

huffpost