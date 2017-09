“Non mi pento assolutamente di aver scelto di dargli la vita” le parole di una mamma che ha lottato contro tutto e tutti

Una signora, che chiameremo Laura, ha voluto condividere la sua bellissima testimonianza in favore della vita, con la speranza che possa essere utile a tante altre giovani donne che si sono trovate nella sua stessa situazione.

Per Laura scegliere di tenere il suo bambino, che oggi è un uomo, non è stato affatto facile, ma è stata la scelta migliore che lei potesse fare. Sappiamo tutti che l’aborto non è mai una buona scelta da fare.



La testimonianza provita di Laura

Avevo appena 18 anni quando scoprii di aspettare un bambino dal mio ragazzo.

Era il ’96 ed io ero una ragazza estremamente ingenua e ancora infantile, mi ero lasciata trascinare dal ragazzo che frequentavo all’epoca credendo a tutte le bugie che mi raccontava, comprese quelle inerenti ai rapporti sessuali.