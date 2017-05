Non può permettersi un bikini per la figlia da H&M – poi una sconosciuta le fa una strana domanda

A volte l’essere umano ci sa davvero sorprendere, molto più di quello che ci si aspetta normalmente.

In questo caso ci rifereriamo a quello che ha fatto una donna dal cuore gentile, comprando degli abiti per una bambina di undici anni, dei Paesi Bassi, solo per renderla felice – secondo una notizia del sito olandese RTL Nieuws.

L’evento, che è diventato una notizia internazionale con diverse migliaia di condivisioni su Facebook, ha avuto luogo in un negozio H & M, in Zaandam.

Cindy Lukken era in città con sua figlia di undici anni, Lara, per comprare dei vestiti nuovi.

Dopo aver provato due bikini, Lara era così felice di come le stavano che ha chiesto a sua madre di poterli comprare entrambi, ma Cindy ha spiegato a sua figlia che non poteva permetterseli tutti e due e che quindi avrebbe dovuto sceglierne uno.

È stato in quel momento che un’eroina degna di questo nome ha attirato la loro attenzione e poi ha fatto un gesto molto bello. Una donna accanto a Cindy le chiese se potesse farle una domanda strana e Cindy stupita rispose di sì, ha scritto sul suo Facebook, dove la notizia è diventata subito virale.