“Lei non sa chi sono io”. L’ufficiale giudiziario senza vergogna: sfregio al disabile, finisce male / Guarda

"Lei non sa chi sono io". L'ufficiale giudiziario senza vergogna: sfregio al disabile, finisce male

«Lei non sa chi sono io! Il parcheggio per disabili? Sticazzi». Mattina del 13 ottobre, Casal Palocco, pochi chilometri da Roma, centro commerciale «Le Terrazze». Un uomo vestito di tutto punto a bordo di una Mercedes bianca parcheggia la sua auto nello spazio riservato esclusivamente ai disabili, come indica anche un cartello. L’uomo, va da sé, non è un disabile, ma un ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma. Un pubblico ufficiale. Di cognome fa D’Amario.