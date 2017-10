“Non si affittano appartamenti a meridionali e stranieri”

La denuncia su Facebook di un medico di Caserta che stava cercando un alloggio per la figlia

“Non si affitta ai meridionali”. I pregiudizi nei confronti di chi arriva dal Sud sono ancora forti e radicati e così, a Padova, sono ricomparsi annunci razzisti. La polemica era già scoppiata un anno fa. Ora torna alla ribalta dopo la denuncia di un medico di Aversa, in provincia di Caserta, per i post su Facebook che fanno “selezione” sugli affitti delle case agli studenti.

L’uomo, scrive PadovaOggi, ha trovato un post del 2016 che recitava: “Non si affittano case ai meridionali”. L’uomo stava cercando una casa per la figlia, quando si è imbattuto in alcuni post di “Cerco/Offro affitti, casa, appartamenti, stanza Padova”, una comunità virtuale con quasi 14mila utenti che serve a trovare l’alloggio a chi si sta trasferendo in città.