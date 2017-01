E’ stato denominato Life Asap (Alien species awareness program) il nuovo progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che vede promotori ISPRA ( l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Legambiente e altri partner. Quello delle cosiddette specie aliene è un tema che, da oltre tre decenni sta interessando le acque del Mediterraneo così come quelle di laghi e fiumi (italiani ed europei) e il suolo.

Una vera e propria invasione di animali marini e non che, complici i cambiamenti climatici e il riscaldamento delle acque, ha visto un forte incremento di specie invasive tanto che, nel nostro Paese, ha fatto registrare lo stratosferico dato del +96% in 30 anni. Arrivate via mare, grazie al Canale di Suez ad esempio, o importate volontariamente da personaggi senza scrupoli o da turisti poco accorti, molte specie di animali non originari dei nostri territori e delle nostre acque, hanno trovato “terreno fertile” e predatori assolutamente impreparati a cacciare i nuovi arrivati che, negli anni, si sono riprodotti a dismisura occupando aree sempre più grandi e danneggiando la fauna locale.

Pesci come il pesce palla argenteo o lo squalo tigre, insetti aggressivi, roditori, sono migliaia le specie che rappresentano una vera e propria minaccia alla biodiversità e alla distruzione dell’habitat che eravamo abituati a conoscere e studiare, minacciando addirittura l’esistenza futura di moltissime specie autoctone. La risposta alla crescente minaccia data dalle specie aliene l’aveva data il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea che, dopo aver visto le diverse direttive approvate nel merito dai vari