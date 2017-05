Picchia i nonni di 84 e 78 anni: lui è grave, lei ha il naso rotto

TORINO – Ha malmenato gli anziani nonni paterni facendoli finire in ospedale. Per l’accaduto un 20enne italiano di Venaria Reale è stato denunciato dai carabinieri, che sono intervenuti ieri, martedì 16 maggio 2017, in un appartamento di via Giacone 5 chiamati dalle due vittime, lui di 84 anni e lei di 78 anni.

Ancora non è chiaro che cosa abbia scatenato la furia del giovane, che comunque ha già dei precedenti penali.

I due nonni sono stati trasportati entrambi all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Il più grave è l’uomo, che ha riportato fratture e un ematoma alla testa. Per la donna invece fratture al setto nasale.

“

Potrebbe interessarti: http://www.today.it/citta/nipote-picchia-nonni-venaria.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930