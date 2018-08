Terremoto, continuano le scosse. Lo riporta il quotidiano Cronache di Salerno:

Un’altra forte scossa di terremoto è stata avvertita a Salerno e in diverse zone della provincia. Segno che lo sciame sismico che sta interessando nelle ultime ore il Molise sta continuando a far sentire la sua forza. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4.5 alle ore 22.22 con epicentro sempre nel comune di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 chilometri.

Nuova scossa di terremoto avvertita nell’intera provincia di Salerno alle ore 20.19: il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutta la Campania ma anche in Puglia, in Abruzzo e in Molise. L’epicentro, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato localizzato in provincia di Campobasso, a Montecilfone, dove già la notte del 14 agosto si è verificato un altro forte sisma:

5,2 la prima magnitudo rilevata a una profondità di 9 chilometri. Successivamente le strumentazioni hanno rilevato numerose scosse d’assestamento, una di magnitudo 2.8, con epicentro sempre a Montecilfone, e l’altra di magnitudo 3.0 con epicentro a Guglionesi, sempre in provincia di Campobasso, seguite da altre di più lieve intensità.

Il movimento della terra è stato avvertito indistintamente da Scafati a Sapri, allarmando tante persone, ma anche a Napoli, Roma e nella zona di Amatrice, colpita dai terremoti del 2016 e del 2017.