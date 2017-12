Una notte di sangue quella appena trascorsa sull’autostrada A1 Milano – Napoli, in direzione del capoluogo campano. Due i morti.

Notte di sangue sull’Autosole: morti una guardia giurata e un operaio, traffico in tilt

FROSINONE – Una guardia giurata in servizio a Bari, di 53 anni e un operaio di Ceccano in provincia di Frosinone hanno perso la vita in un drammatico incidente

Un operaio e una guardia giurata hanno perso la vita. E’ successo questa notte attorno alle 4.30, a causa di uno schianto avvenuto lungo la corsia sud dell’A1 in territorio di Cassino.

Coinvolto anche un tir fermo in una piazzola di sosta.

L’incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno di una delle due vittime che viaggiavano su auto diverse.

Leggi anche: Incidente mortale sulla strada statale 106: muore bimba di sei anni. gravi la madre e la sorella Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Cassino. Per diverse ore le auto hanno transitato su una corsia dell’opposta carreggiata e si registrano tre km di coda. Dopo i rilievi e i soccorsi, il tratto autostradale è stato riaperto nella mattinata. Per le conseguenze dell’incidente, alle 8 del mattino, si registravano tre chilometri di coda. Nella stessa giornata, attorno alle 13, sull’Autopalio all’altezza di Monteriggioni, in direzione Firenze è morta una donna di 27 anni, dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è incastrata sotto un tir. Leggi anche: Auto nel fosso: ferito gravemente, muore poco dopo l'arrivo dei soccorsi Anche in quel caso La circolazione è stata interrotta per consentire ai vigili del fuoco di estrarre il corpo dall’abitacolo. Secondo quanto si apprende dai quotidiani locali, l’incidente si sarebbe verificato dopo altri due scontri avvenuti qualche chilometro prima e che avrebbero portato ripercussioni sulla circolazione.

Ieri invece a Milano, un 32enne, in sella alla sua Yamaha R6, è morto nel tentativo di sorpassare un autobus e poi si sarebbe schiantato contro un’automobile.

Vittima dell’incidente mortale, in Piazza Bibbiena, su viale Tibaldi, a Milano, è Nicolò Luckenbach, motociclista di 32 anni. Di lavoro faceva il fotografo e videomaker