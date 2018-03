La genetica è una branca della scienza relativamente giovane che non è stata ancora studiata in maniera approfondita, nonostante gli scienziati siano già riusciti a fare molte scoperte e a trovare delle risposte a domande fondamentali riguardanti la salute degli uomini.

Siamo tutti ben consapevoli che ciascun essere umano eredita il proprio patrimonio genetico dai genitori e dai parenti, e talvolta perfino dalle generazioni precedenti: l’aspetto fisico, il talento e, cosa ancora più interessante, anche i geni della felicità o della pigrizia. Abbiamo raccolto alcuni fatti sorprendenti che ti aiuteranno a vedere l’affascinante mondo della genetica da una prospettiva differente.

1. Paura ed esperienze negative di vita

Si è soliti pensare che l’istinto di sopravvivenza sia qualcosa che i nostri genitori ci inculcano sin dai primi anni di vita. Tuttavia gli esperti sostengono che l’esperienza negativa può essere trasmessa anche attraverso i geni.

Gli studi di ricerca più famosi in questo campo sono stati quelli condotti dagli scienziati dell’Università di Atlanta e dai loro colleghi della Emory University Medical School. In ciascuno dei due laboratori di studio, i ratti sono stati condizionati ad associare rispettivamente l’odore dell’acetofenone e dei fiori di ciliegio con una scossa elettrica. La paura è stata tramandata ai loro discendenti, alcuni dei quali creati artificialmente.

2. Pigrizia

Per la maggior parte di noi la pigrizia è un difetto. Naturalmente tutti abbiamo bisogno di riposare ma, per esempio, la gente non vede di buon grado coloro a cui piace poltrire sul divano per ore e ore. Da quanto è emerso da alcuni studi recenti, questo tipo di comportamento non è determinato da una cattiva educazione, bensì da un gruppo specifico di geni potenzialmente responsabili della pigrizia.

3. Abilità di guida

Sebbene quasi tutti siano in possesso della patente di guida al giorno d’oggi, alcuni guidano magistralmente, mentre altri si rivelano degli incompetenti, a prescindere da tutto. Perfino una conoscenza approfondita delle norme di circolazione non garantisce che il guidatore sia in grado di acquisire la completa padronanza della catena dei geni che stimolano l’interazione di diverse funzioni cognitive, come la memoria, il senso dell’orientamento, la prontezza dei riflessi e i tempi di reazione. A quanto pare circa il 30% delle persone non dovrebbe assolutamente assumersi la responsabilità di guidare.

4. Felicità

Gli scienziati della London Health School di recente hanno individuato il gene 5-HTTLPR, responsabile della produzione di serotonina, chiamata comunemente ‘ormone della felicità’. Questo potente agente chimico, svolgendo un ruolo chiave nella trasmissione degli stimoli ai neuroni, influisce sul nostro stato d’animo, rendendoci felici o depressi.

È emerso che esiste una variante “allungata” del suddetto gene. Secondo gli scienziati, coloro che la possiedono sono in media doppiamente felici rispetto agli altri.

5. Intelligenza

Per molti aspetti la genetica regola anche le capacità cognitive, che rappresentano un’altra sfera dello sviluppo umano. Tutti noi siamo portati a definire i bambini particolarmente dotati dei prodigi della natura, tuttavia Fabiosa afferma che non sempre comprendiamo il significato di questo concetto. Se una persona ha il gene KL-VS, che stimola la sintesi del gene Klotho individuato dagli scienziati della California University, allora il suo quoziente intellettivo sarà superiore alla media.

Inoltre, la memoria e l’abilità di accumulare conoscenze sono regolate dall’attività del suo gene opposto RGS14, a causa del quale alcuni individui hanno una scarsa capacità di apprendimento.

6. Vita ad alta quota

Chiunque sia andato in montagna sa che più si sale di quota, più si fa fatica a respirare. La pressione atmosferica più bassa e la percentuale di ossigeno nell’aria molto più rarefatta contribuiscono a ridurre il livello d’emoglobina nel sangue. Ciononostante, ci sono persone che vivono costantemente in tali condizioni senza avvertire alcun disturbo.

Per esempio, nel genoma dei tibetani c’è una particolare variante del gene EPAS1 che non è presente in nessun’altra popolazione. Secondo gli scienziati questo gene permette loro di regolare il flusso di emoglobina nel sangue. Pertanto è molto probabile che altre popolazioni montane abbiano qualcosa di simile nel proprio genoma.

7. Preferenze musicali

Nel 2009 gli esperti della Nokia hanno studiato quattromila coppie di gemelli. Dallo studio è emerso che più il soggetto è giovane, più le sue preferenze musicali sono condizionate dalla predisposizione genetica. Soltanto quando si raggiunge la soglia dei cinquant’anni, i gusti musicali subiscono l’influenza dell’ambiente circostante.

8. Ottimismo e pessimismo

A quanto pare i nostri geni regolano anche il nostro atteggiamento positivo o negativo verso la vita. Gli scienziati della Michigan University hanno scoperto che dalla concentrazione di neuropeptidi di tipo U nei tessuti cerebrali dipende la nostra percezione dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda.

9. Le persone con gli occhi azzurri possono essere considerate parenti

Tutte le tonalità del colore blu dell’iride sono il risultato di una mutazione del gene HERC2, che ha comportato una diminuzione della produzione di melanina. Si suppone che questo fenomeno abbia avuto origine in Medioriente tra i sei e i dieci mila anni fa e che si sia diffuso tramite ereditarietà genetica. Ecco perché, secondo alcuni, tutte le persone con gli occhi azzurri hanno qualche legame di parentela.

Nonostante il fatto che i primi esperimenti genetici siano stati condotti diversi millenni fa, questa sfera della scienza è stata studiata molto poco. Tuttavia ci auguriamo che gli scienziati facciano costantemente delle scoperte scientifiche e ci illuminino con nuovi fatti e curiosità che possano aiutarci a comprendere meglio la natura umana.