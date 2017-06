NOVITÀ WHATSAPP: ATTENZIONE, A BREVE L’APP NON SARÀ PIÙ UTILIZZABILE SU ALCUNI SMARTPHONE

Non fatevi prendere dal panico ma WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, a breve non sarà più disponibile sui vecchi sistemi operativi. È la casa madre ad annunciarlo.

Dal 30 giugno, infatti, se abbiamo uno smartphone supportato da BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60, non riusciremo più ad aggiornare l’applicazione, né tantomeno ad utilizzarla. La funzione di messaggistica istantanea non sarà più utilizzabile nemmeno con le versioni Galaxy Ace, Ace 2, Ace Plus e Galaxy S Advance. L’azienda produttrice l’aveva già annunciato nel 2016, quando aveva smesso di renderla disponibile per gli iPhone 3GS con sistema operativo iOS 6, per gli smartphone con sistema operativo Android 2.1 e 2.2 e Windows Phone 7.

Il team di sviluppatori ha optato per l’abbandono di questi sistemi per dedicarsi principalmente agli smartphone più diffusi sul mercato: “Quando abbiamo lanciato WhatsApp nel 2009, l’uso dei dispositivi mobili era molto diverso rispetto ad oggi.