Scherzo bollente a Barbara d’Urso. Ad organizzarlo sono stati Stefano Corti ed Alessandro Onnis, inviati de “Le Iene”, che, in occasione dei festeggiamenti per il 60esimo compleanno della conduttrice, hanno voluto regalarle una sorpresa hot presentandosi completamente nudi nello studio di “Domenica Live”.

Il siparietto è avvenuto durante un momento di break del talk pomeridiano di Canale 5. I comici hanno organizzato il loro agguato dopo aver letto un’intervista rilasciata in occasione del compleanno in cui la bella sessantenne si dichiara single. “Non potevamo venire qua senza una bellissima sorpresa per te che non sei fidanzata. Siamo due giovani uomini che vogliono conquistarti”, hanno esordito, lasciando intendere l’irriverenza di ciò che stava per andare in scena.

Dopo le parole, i fatti. Le iene hanno sfoggiato il loro regalo, ovvero uno spogliarello a sorpresa. “Chiudi gli occhi”, hanno detto a Barbara. E, quando lei li ha riaperti, i due erano completamente nudi di fronte a lei (con le spalle rivolte alle telecamere, ovviamente). La presentatrice, ironica come sempre, è stata al gioco e, scoppiando in una risata, si è lasciata abbracciare dalla coppia, per poi esclamare: “Non potete capire cosa c’è qua davanti!”

GUARDA IL VIDEO

TODAY