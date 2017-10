Monaco, attacca passanti con un coltello: diversi feriti

Secondo una nota della polizia l’attacco si è verificato nel centro della città bavarese, vicino a Rosenheimer Platz. L’uomo è stato catturato

A Monaco di Baviera un uomo ha attaccato i passanti con un coltello: ci sono cinque feriti, nessuno sarebbe grave.

In un primo momento l’uomo si è dato alla fuga, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Secondo una nota della polizia l’attacco si e’ verificato in quatrro o cinque punti diversi nel centro della città bavarese, vicino a Rosenheimer Platz.