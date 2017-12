Scelti i vertici di Consob e Corte dei Conti

E’ ufficiale, alla guida dell’Arma Giovanni Nistri, 60 anni, comandante interregionale Ogaden con sede a Napoli.

Capo di Stato maggiore dell’Esercito al Generale Salvatore Farina, attuale Comandante del Joint Force Command Brunssum della Nato con base a Brunssum, in Olanda.

In Corte dei Conti dove siederà l’attuale presidente delle sezioni riunite dello stesso organismo Angelo Buscema, mentre in Consob arriva Mario Nava, 51 anni che lavora presso la Commissione europea

Giovanni Nistri è il successore del Generale Tullio Del Sette

Sarà ufficialmente alla guida dell’Arma dei Carabinieri dal 15 gennaio, Giovanni Nistri, il generale attualmente al vertice del comando interregionale Ogaden dall’aprile 2016

Nistri prenderà il posto del generale Tullio Del Sette, comandante generale dei Carabinieri dal gennaio del 2015, anche lui già prorogato per un anno.

L’accordo era stato già raggiunto nelle scorse ore in accordo tra Palazzo Chigi e Quirinale, mentre il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina del comandante generale.

Il dopo Del Sette

Non sarà facile il compito del nuovo Comandante Giovanni Nistri, viste le vicende di questi mesi che hanno portato quasi quotidianamente l’Arma dei Carabinieri sui giornali

Ma non solo, con lo stesso comandante del Sette indagato nell’ambito dell’inchiesta Consip per rivelazione di segreto e favoreggiamento, in compagnia del generale Emanuele Saltalamacchia, al sottosegretario Luca Lotti.

Ma anche con la bufera che ha travolto gli investigatori del Noe, il Nucleo operativo ecologico, accusati di depistaggio e di aver costruito false prove contro il padre di Matteo Renzi, Tiziano, a sua volta indagato per traffico d’influenze illecite.

Lo scandalo dei Carabinieri di Firenze, la gestione del caso Igor – Norbert Feher

Una serie di situazioni che hanno creato solchi interni e un pesante indebolimento dell’istituzione.