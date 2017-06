Londra brucia ancora: in fiamme un palazzo a Bethnal Green

Londra brucia ancora. A Bethnal Green, nel distretto di Tower Hamlets, a circa 5,3 km a nord-est di Charing Cross, si è scatenato quest’oggi un altro incendio. In fiamme il terzo piano di un edificio di quattro a Turin Street. Un’enorme nube di denso fumo nero si è presto propagata per i quartieri residenziali di Londra est, e il pensiero ovviamente è subito andato alla recente tragedia della Grenfell Tower. Fortunatamente stavolta l’epilogo non è stato tanto drammatico.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra di oltre 70 pompieri, per domare le fiamme con gli idranti, ben visibili dalle finestre dell’appartamento in cui si è scatenato l’incendio, come mostrano le immagini del video che vi proponiamo, registrato in presa diretta da un testimone oculare. Nel giro di poco tempo il rogo si è esteso al piano superiore e di lì al tetto dell’edificio. Un uomo è stato trasportato in ospedale per intossicazione, ma non ci sarebbero vittime né feriti.

