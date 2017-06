n quanti vorrebbero conoscere la formula segreta della Nutella? Ma tant’è. Per il momento torna virale sui social la foto che ritrae il barattolo della crema al cacao più buona del mondo diviso per ingredienti: le proporzioni dei componenti mostrerebbero che quasi la metà del baratto è comporto da zucchero, il 20% da olio di palma, il restante è cacao, latte scremato e in polvere, qualche nocciola.

Le proporzioni – come spiega il Daily Mail – fanno molto discutere sul web per l’esagerata quantità di zucchero, ma soprattutto sull’olio di palma, classificato come potenzialmente cancerogeno. La Ferrero ha sempre sostenuto di usare olio di palma salutare e non dannoso, ma l’azienda non ha né confermato né smentito la veridicità della fotografia.