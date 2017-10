La cieca furia nichilista dell’Isis si rivolge adesso contro le donne, colpevoli di rappresentare, secondo l’interpretazione integralista della Sharia, il peccato. Il vile attacco avvenuto domenica a Marsiglia, dove due donne sono state accoltellate a morte, rappresenta l’ultimo episodio in ordine cronologico di un odio viscerale che in questi ultimi anni si è manifestato ciclicamente nelle nostre democrazie, occidentali, laiche e multiculturali.

L’anatema alle donne venne lanciato nel settembre di tre anni fa dal portavoce dello Stato islamico, Abu Muhammad Adnani, che, in un video di 42 minuti diffuso su twitter, annunciava: “Con la volontà di Dio, distruggeremo la Croce, conquisteremo la vostra Roma e prenderemo le vostre donne”. Una minaccia che si è tradotta nella strategia pseudo militare che l’Isis ha messo in atto in Europa.

Il 19 agosto scorso, a Turku in Finlandia, un marocchino ha ucciso a coltellate una signora di 67 anni, una ragazzina di 15, e ha ferito due svedesi e un’ italiana.