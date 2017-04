McDonald’s cerca 10 nuovi crew per il suo ristorante di Vimercate. Fino al 12 maggio è possibile inserire la propria candidatura sul sito web mcdonalds.it e partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv.

Ai candidati idonei verrà inoltre richiesta la compilazione di un test comportamentale studiato specificamente per McDonald’s. I candidati che supereranno il test verranno contattati e avranno accesso ai colloqui individuali che si svolgeranno lunedì 15 maggio presso il ristorante di Vimercate. Soltanto i candidati selezionati nella fase precedente, che avranno ricevuto conferma da McDonald’s con convocazione e indicazione dell’orario, potranno accedere ai colloqui e, in questa occasione, ottenere anche tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza di crew, hostess e manager che già lavorano nei ristoranti del territorio, in un’occasione unica di totale trasparenza.

Il Crew accoglie i clienti, prende le ordinazioni e prepara i prodotti in cucina rispettando gli standard di igiene e sicurezza. In linea con gli orari del ristorante, ha orari flessibili e spesso lavora part-time. Molti crew sono studenti universitari. Il crew è responsabile della qualità e del servizio al cliente. Può diventare Manager e, in seguito, Direttore. McDonald’s offre, soprattutto ai giovani, una concreta possibilità d’ingresso nel mondo del lavoro e di crescita professionale.

Oltre ai dieci ppsti di lavoro che Mc Donalds offre a Vimercate, in Brianza, l’azienda cerca anche 20 nuove figure da impiegare ni ristoranti di Segrate (via Rivoltana e via Cassanese) e Milano (20 posti per i due ristoranti in viale Rubicone).

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: www.mcdonalds.it/lavorare

