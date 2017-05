Occhio, cosa succede al tuo corpo quando mangi troppa liquirizia – Quello che devi sapere.

Liquirizia, già conosciuta in Asia 5000 anni fa, venendo menzionata in uno dei primi erbari cinesi, è una pianta appartenente alla famiglia delle Papilionacee o delle Leguminose, che raggiunge circa 1 metro d’altezza, con radici lunghe, flessibili e tenere. Per liquirizia intendiamo sia la pianta che, comunemente, la radice, da cui si ricava un estratto, impiegato per la produzione di caramelle, tisane, infusi o liquori.

Chiamata da Teofrasto “radice sciita”, in quanto gli Sciti erano soliti mescolarla al formaggio di latte di cavalla per resistere anche 10/12 giorni senza bere, la liquirizia, contemplata anche da Ippocrate, che la consiglia contro la tosse, era usata da Napoleone per attenuare i dolori allo stomaco che gli si presentavano prima delle battaglie; mentre Casanova la teneva sul comodino per ristorarsi delle sue battaglie amorose. Tante le proprietà benefiche: