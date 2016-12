Nella serata di domenica 25 dicembre scorso, alle ore 20.20 circa, personale delle Volanti veniva inviato in via Roma zona Soccorso, per segnalazione di individui sospetti abusivamente all’interno di un immobile disabitato. Presente in loco anche il proprietario pratese dello stabile, gli Operatori della Polizia di Stato provvedevano a effettuare la verifica dell’immobile, identificando al suo interno anche una ventiduenne italiana e un sedicente diciassettenne marocchino, in realtà maggiorenne in base a successivi accertamenti antropometrici, in Italia s.f.d. e con precedenti di polizia, conducendoli tutti in Questura, dove in particolare il più giovane dei tre si abbandonava immotivatamente a gratuite offese e minacce all’indirizzo degli Agenti, aggredendoli fisicamente.

Trovato peraltro in possesso di uno smartphone risultato di proprietà di una pratese che ne aveva patito di recente il furto, pertanto sequestrato in attesa della sua restituzione, si determinava, in conclusione d’intervento, la denuncia in stato di libertà del diciottenne marocchino per i reati di resistenza, violenza e minacce a P.U., false dichiarazioni a P.U. sulla propria identità personale nonché ricettazione, mentre la ventiduenne italiana, resasi anch’essa protagonista di aperte minacce agli Agenti, è stata denunciata per il reato di minacce a P.U.

Roma, 29 dicembre 2016