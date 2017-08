Odiava sua madre da bambino – quando lei muore, riceve una lettera con la verità

L’autore di questa storia non ha rivelato la sua identità e quindi non ci è possibile indicarne la provenienza.

La storia però è un esempio toccante di quanto sia importante parlare sempre con le persone che vivono vicino a noi e vale davvero la pena leggerla!

“Mia mamma aveva un occhio solo. La odiavo.”

Lavorava nella caffetteria della mia scuola e serviva il pranzo a studenti e insegnanti. Mi vergognavo profondamente di lei.

Un giorno si avvicinò a me e mi salutò spontaneamente a scuola. Pensai a come fosse penoso per un bambino questo gesto.

Come poteva farlo? La ignorai completamente, le rivolsi uno sguardo carico di odio e corsi via. Il giorno dopo sentii i miei compagni di classe: “Bleh, tua mamma ha un occhio solo!”

Non sapevo dove nascondermi per la vergogna e ogni volta che la vedevo salutarmi avrei voluto sprofondare nel pavimento.

“Se l’unica cosa che devi fare è quella di mettermi in imbarazzo davanti ai miei amici, puoi anche morire” le dissi.