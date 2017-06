LONDRA: “OGGI NIENTE SCUOLA, È UN LATO POSITIVO”. LA BATTUTA DEL GIORNALISTA AL BIMBO SOPRAVVISSUTO INDIGNA IL WEB

Una battuta non proprio felice. È stata definita così la frase detta da Mark White, giornalista di Sky news, finito nel mirino degli utenti della rete per alcune parole rivolte a un bimbo scampato alle fiamme della Grenfell Tower.

Il piccolo e la nonna stavano raccontando la loro drammatica esperienza e come erano riusciti a fuggire da quella trappola di fuoco in cui si era trasformato il loro grattacielo. Dopo che il piccolo, visibilmente provato, ha riportato la sua testimonianza, Mark White ha ripreso la parola e gli ha detto: «Bene, niente scuola per te oggi. Questo è un vantaggio, non trovi?».

La battuta non è passata inosservata e in breve tempo ha fatto il giro del mondo, scatenando l’indignazione sui social media. «Non posso credere che il giornalista abbia detto a un bimbo che ha appena perso tutto nell’incendio che non andare a scuola oggi possa essere un vantaggio» ha twittato Deborah. Un’altra utente ha scritto: «Battuta inappropriata, dovrebbe scusarsi».