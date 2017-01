L’8 gennaio sarà l’ultimo giorno di attività, il titolare si trasferisce a Londra per fare il manager della ristorazione. Si abbassa la saracinesca su oltre 80 anni di storia

GIULIANOVA. L’8 gennaio sarà l’ultimo giorno di attività per lo storico ristorante “Da Beccaceci”, vanto dell’intero Abruzzo, più volte recensito dai migliori periodici del settore. Andrea, erede della più che secolare attività di ristorazione, ha deciso di voltare pagina e di trasferirsi nel Regno Unito, a Londra, per indossare i panni del manager di una catena specializzata in somministrazione di cibo italiano. Insomma, l’esodo dei talenti nazionali continua.

A Giulianova la voce corre insistente, anche se lo stesso Andrea Beccaceci, raffinato sommelier, sollecitato al riguardo risponde: «Preferisco non parlare». La conferma arriva indiretta dai colleghi ristoratori: «Sono a conoscenza della decisione. La politica non ha mosso un dito per evitare una scelta dolorosa. Capisco Andrea e sarò sempre dalla sua parte come è giusto che sia», dichiara uno.

Per ricostruire la genesi del mitico ristorante occorre tornare indietro di oltre cento anni quando Pasquale Beccaceci, antesignano dell’accoglienza sulla costa teramana, creò una delle prime strutture ricettive lungo la Statale 16. Il nome “Albergo Beccaceci”, una stazione di posta con annessa stalla per accudire i cavalli. Una locanda dove poter mangiare e dormire, ma che i viandanti meno facoltosi potevano utilizzare per prepararsi i pasti autonomamente. Tra i figli di Pasquale, tre donne e tre uomini, c’era anche Andrea che negli anni ’20 sposò Anna Sabatini, donna energica e con la passione dell’arte culinaria. Poco dopo fu inaugurato in piazzale della Stazione un ristorante-caffè ancora senza marchio di famiglia. Qualche anno e l’attività, questa volta come “Ristorante Beccaceci”, fu avviata due volte in via Galilei. Nel 1960 il trasferimento nei locali odierni. Nel frattempo Anna Sabatini, vedova dal 1942