Fermato dai Carabinieri ad un posto di controllo e trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina nel bagagliaio della sua auto. Così è finito in manette un 28enne romano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, durante un posto di controllo in via Cornelia, i Carabinieri hanno fermato il giovane a bordo della sua auto. Durante gli accertamenti, i militari hanno notato che il 28enne assumeva un atteggiamento sospettoso e nervoso, ed hanno deciso di approfondire i controlli.

All’interno del bagagliaio dell’auto, i Carabinieri hanno scoperto una busta con all’interno 19 involucri elettrosaldati contenenti l’ingente quantità di droga.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, in via Solero, ha permesso di rinvenire circa 41.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Droga e soldi sono stati sequestrati mentre il 28enne è stato portato in carcere a Regina Coeli.

Roma, 23 dicembre 2016