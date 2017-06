Un 33enne di Seattle, Vili Fualaau, ha chiesto il divorzio alla moglie 55enne, Mary Kay Letourneau, dopo dodici anni di matrimonio. La differenza d’età tra lei e lui non è però l’unica cosa che ha prodotto una vasta eco della notizia.

Vili e Mary Kay non sono una coppia come tutte le altre: l’uomo, nel 1997, era un alunno 12enne della donna, con cui ebbe una relazione che portò all’arresto della Letourneau per violenza sessuale su minore. La donna, che allora aveva 34 anni ed era sposata e con quattro figli, fu incarcerata quando era in attesa della bimba di Fualaau. Nel 1998 Mary Kay fu scarcerata, con il divieto di avvicinamento nei confronti di Vili, ma i due ripresero la relazione e meno di un mese dopo furono scoperti nell’auto della donna. Il secondo arresto la portò a scontare interamente la pena di sette anni emessa dai giudici, ma questo non impedì ai due di continuare la relazione, avendo anche un’altra figlia.