In manette un uomo di 34 anni dipendente di un forno di corso Buenos Aires, che avrebbe ucciso un collega 25enne di origini ivoriane durante un litigio

Un uomo di 25 anni di origini ivoriane è stato ucciso questa mattina prima dell’alba nel panificio “Il granaio” di corso Buenos Aires, nel quartiere genovese della Foce: stando alle prime ricostruzioni, a colpirlo a morte con un coltello durante una lite degenerata sarebbe stato un 34enne di origini albanesi, titolare del forno, già arrestato.

L’allarme al centralino del 118 è arrivato intorno alle cinque del mattino, direttamente dalla polizia. Sul posto è arrivata l’automedica, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La polizia avrebbe già accompagnato in questura l’omicida, che nel corso della lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, avrebbe afferrato una lama e colpito il giovane ivoriano con una coltellata al torace risultata fatale.

A chiamare le forze dell’ordine dopo il delitto sarebbe stato lo stesso 34enne, che poco prima delle cinque ha telefonato ai carabinieri confessando: «Sono nel mio panificio, venite, ho accoltellato una persona». I carabinieri hanno quindi inoltrato la telefonata alla questura, competente in questo caso, e al loro arrivo nel giro di pochi minuti gli agenti hanno trovato nel panificio il titolare e il corpo ormai agonizzante del 25enne ivoriano.

Stando a quanto raccontato dal 34enne, l’omicidio sarebbe avvenuto poco dopo l’apertura del panificio: i due avrebbero iniziato a discutere sempre più animatamente, sino a quando il titolare non ha afferrato un coltello colpendo il rivale.

La Scientifica è già intervenuta per i rilievi e ha posto i sigilli al panificio, mentre gli uomini della Mobile in queste ore stanno verificando l’identità della vittima, fornita dal suo assassino. È già stata inoltre disposta l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.

