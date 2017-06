Omicidio Isabella Noventa: Freddy chiede l’assoluzione, gioco erotico

PADOVA – La difesa di Freddy Sorgato è chiara e punta tutto sul gioco erotico. Assoluzione per non aver commesso il fatto e perché le prove sono incerte. Ma anche derubricazione delle accuse a omicidio colposo e non premeditato.

Sono queste le richieste presentate a Padova dagli avvocati Massimo Malipiero e Giuseppe Pavan per il loro assistito Freddy Sorgato, accusato, nel processo con rito abbreviato insieme alla sorella Debora e a Manuela Cacco, dell’omicidio volontario di Isabella Noventa, sparita la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 e il cui corpo non è stato mai trovato.